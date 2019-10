Digitalisierung der Schulen schreitet dank Finanzpaket vom Land voran

Die Stadtverwaltung, die Schulen und das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg haben sich vor einigen Monaten im Zusammenhang mit dem Digitalpakt zusammengeschlossen. Die Maßnahmen aus diesem Digitalpakt kommen Schulen und Schüler zugute, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Sie haben mehrere Ziele: eine leistungsfähige IT-Infrastruktur in den Schulen, deren Wartung und Pflege sowie die Erarbeitung eines Medienentwicklungsplans für die digitale Kompetenz der Schüler. Die Stadtverwaltung und die Schulen haben jetzt einen Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt erarbeitet.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Bildungsbürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, Daniel Ernst, stellvertretender Leiter des Fachbereichs für Schulen, und der geschäftsführende Schulleiter Marcus Roth berichteten in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Kultur und Sport über den Sachstand. OB Zeitler lobte die Pläne und die Zusammenarbeit der Kooperationspartner.

Der Zeitplan für die Digitalisierung der Schulen sieht vor, dass die Stadt ab dem Jahr 2020 finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Digitalisierung bereitstellt. Daraus können Vorhaben wie schulisches Wlan (drahtloses Netzwerk), digitale Lernplattformen oder interaktive Anzeige- und Arbeitsgeräte finanziert werden.

Projektteam erstellt Gesamtkonzept

Ein Projektteam stellt dabei die Verzahnung von Schulträger und Schulen bei der Realisierung der Maßnahmen sicher. Es erarbeitet auch ein Gesamtkonzept, das den Betrieb, die Wartung und den IT-Support in den Schulen zum Gegenstand hat. Die Fortschritte werden regelmäßig in den zuständigen Gremien erörtert. „Die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche und prägt den Alltag vieler Menschen in Hockenheim. Sie macht auch vor unseren Klassenzimmern nicht Halt“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Der Digitalpakt sei für die Zukunft der Schüler der passende Schritt zur richtigen Zeit, findet er.

„Die Jugendlichen lernen durch die Maßnahmen aus dem Digitalpakt den selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien. Damit leisten wir als Schulträger unseren Beitrag, die Schüler gut für das Leben und den Arbeitsmarkt vorzubereiten“, ergänzt Thomas Jakob-Lichtenberg.

Der Bund finanziert Maßnahmen aus dem Digitalpakt über einen Zeitraum von fünf Jahren mit insgesamt 5 Milliarden Euro, wovon 585 Millionen Euro auf Schulen in Baden-Württemberg entfallen. Auf die Stadt Hockenheim als Schulträger entfällt ein jährlicher Eigenanteil von knapp sechs Prozent pro Schule. Die finanziellen Budgets der Schulen werden dabei auf Basis der Schülerzahlen gebildet und sind bis zum 30. April 2022 abrufbereit. Diese Vorgehensweise ermögliche Planungssicherheit für die Digitalisierung. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 15.10.2019