Digitalisierung soll einen Schub erhalten

Hockenheim.„Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und das eine oder andere werden wir weitermachen“ - so fasst Jürgen Wolf, der Schulleiter der Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim, die Zeit der Schließung und den aktuellen reduzierten Pandemiebetrieb an seiner Bildungseinrichtung zusammen.

Als Mitte März die Schulen geschlossen wurden, war Wolf noch in Kur - bis dahin managte Konrektor Robin Pitsch mit dem Schulleitungsteam die Zeit in den Lockdown - das Wichtigste in dieser Kurzfristigkeit für die Lehrkräfte und Schüler: Kontakt halten, über Telefon und E-Mail und vor allem über die Schulhomepage, auf der zunächst in Wochentranchen die Lernmaterialien heruntergeladen werden konnten.

„Aber ziemlich schnell wurde dann in der unterrichtslosen Zeit klar, dass wir, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler durchgängig erreichen wollen, andere und strukturiertere Wege gehen mussten als Homepage und E-Mail“, sagt Wolf. In mehreren Online-Konferenzen habe man über machbare, aber professionelle Lösungen der „Online-Beschulung“ nachgedacht, wobei wichtig war, dass diese Lösungen optimalerweise über Corona hinaus den Schulalltag ergänzen können.

„Wir haben - neben dem Online-Unterricht via Videokonferenzen - drei zentrale Standbeine zum schulischen Gelingen aufgebaut, die wir unabhängig von Schulschließungen nutzen. Im Fall der Fälle aber können wir bei einem erneuten Lockdown reagieren.“

Alle durchgängig erreichen

Um alle Schüler durchgängig erreichen zu können, richtete die Schule zuerst einen datenschutzkonformen Messenger-Dienst namens Sdui ein, zu dem alle Lehrkräfte, alle Schüler und alle Eltern einen personalisierten Zugang haben. „Der Rollout, also die Installation, Weitergabe der Zugangsdaten und das erste Einloggen sowie die digitale Einrichtung war nicht nur für unseren Administrator Manuel Altenkirch ein Kraftakt. Teilweise mussten die Lehrkräfte die Installation bei Schülern und Eltern telefonisch anleiten. Aber immerhin haben nun alle einen Zugang“, berichtet Wolf weiter.

„Über diese App, die jeder auf dem Handy oder auf dem PC installieren kann, haben wir unseren Unterricht organisiert, aktuell nutzen wir sie vor allem, um Informationen zu verschicken - somit entfällt nebenbei ein großer Teil an Zettelwirtschaft“, ergänzt Robin Pitsch. Es folgte die Einrichtung der Lernplattform „Moodle“, die das Land Baden-Württemberg kurzfristig für die Schulen bereitgestellt hatte.

Vorbereitung viel aufwendiger

„Für uns alle war das nicht nur ein neues, sondern vor allem ein anderes Arbeiten - es sind völlig verschiedene Dinge, normalen Unterricht vorzubereiten oder aber eine Lernplattform-gestützte Einheit zu planen. Es dauert zum einen viel länger, zum anderen müssen die Lernschritte sehr kleinteilig durchdacht sein, so dass die Schüler, die sich den Stoff in der Regel allein aneignen, auch nachvollziehen und verstehen können. Wir haben im Kollegium - auch nach den Schulöffnungen - nahezu jeden Tag eine interne Fortbildung gehabt, die unsere Kollegen selbst gegeben haben.“

Die Nutzung von Moodle erfordere auch von den Schülern viel Übung, denn ganz so intuitiv sei die Benutzeroberfläche nicht. Sinnvoll für die weitere Nach- oder Während-Corona-Nutzung sei Moodle vor allem als Datenablage durch Lehrkräfte für die Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsstunden, die digitale Test- und Hausaufgabeabgabemöglichkeit.

„Als Drittes haben wir vor allem für die Fächer Deutsch und Englisch die Schullizenz der sehr bedienerfreundlichen Lernapp Anton erworben. Hier können fachliche Grundlagen zum Beispiel im Rechnen, Rechtschreiben oder in Sprachbetrachtung geübt und vertieft werden. Für die Lehrkräfte einfach zu administrieren, für Schülerinnen und Schüler motivierend“, erklärt Pitsch. Diese Lernapp könne auch prima parallel zum Präsenzunterricht laufen, etwa als Hausaufgabenwiederholung.

Gesamtes Kollegium zieht mit

„Unser gesamtes Kollegium hat hier bei den ganzen Maßnahmen mitgezogen - das macht mich sehr stolz. Immerhin ging es hier um eine grundlegende Änderung des eigenen Arbeitens, das dies in relativ kurzer Zeit funktioniert hat, ist nicht selbstverständlich. Ich danke allen ausdrücklich“, freut sich der Schulleiter. Zudem hat die THRS zahlreiche Endgeräte (Tablets) angeschafft, die im Falle eines erneuten Lockdowns an jene Schüler verliehen werden können, die keine eigenen haben.

Die Schulgemeinschaft habe noch einiges vor sich. Denn bislang ist noch nicht klar, wie man konkret ins neue Schuljahr startet. Neben der Sanierung des Schulzentrums, die auch der THRS eine Unterrichtscontaineranlage beschert, steht das große Thema Digitalisierung an. Die Corona-Krise habe hier sicherlich eine Katalysatorfunktion gehabt. „Wir erarbeiten gerade ein tiefgängiges Konzept ‚Digitalisierungsschub THRS Hockenheim‘, mit dem wir diesen gesamtgesellschaftlichen Wandel nicht nur begegnen, sondern im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler mitgestalten wollen“, sagt Pitsch. Sicher aber sei zumindest, dass Sdui, Moodle und Anton eine Rolle spielen werden. zg/rpi

