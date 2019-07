Dirk Steinmann an der Spitze bestätigt

Eingeladen zur Generalversammlung waren die Mitglieder des Carnevalclubs Blau-Weiss ins Nebenzimmer der VFL-Gaststätte. Dort begrüßte, unterstützt durch Beamer und eine Power-Point-Präsentation, Vorsitzender Dirk Steinmann die Senatoren, Ehrenmitglieder und Mitglieder.

Der Geschäftsbericht, verlesen durch den Vorsitzenden Dirk Steinmann, enthält die Aktivitäten der Saison 2018/19 mit einem regen Vereinsleben, unterstützt durch Bilder der Saison. So geht der Vorsitzende auf die vielen Einsätze der „Blau Weissen“ auch außerhalb der Saison ein. Arbeitseinsätze beim Hockenheimer Mai sowie beim Hockenheimer Oktoberfest, verschiedene Ausflüge und der Besuch des Erlebnissparkes Trippsdrill, für die Garden, gesponsert vom Senat, waren unter anderem Höhepunkte im nicht karnevalistischen Vereinsjahr.

Zahlreiche Auftritte absolviert

Die Karnevalseröffnung am 11. November erfolgte gemeinsam mit der 1. Großen Hockenheimer Carnevalsgesellschaft und dem Fanfarenzug der Rennstadt sowie der Bürger nach dem Rathaussturm. Vor der Zehntscheuer wurde die Eröffnung lautstark mit Böllerschüssen von den Kanonieren der „Rote-Löwe-Garde“ aus Strasbourg unterstützt, dies war der Beginn einer erfolgreichen Saison. 45 Besuche bei befreundeten Vereinen. Ordensfest und Prunksitzung waren die Höhepunkte für die Aktiven. Abschluss war wie immer die Teilnahme an den Umzügen in der Region.

Der Kassenbericht wurde von der stellvertretenden Schatzmeisterin Gabi Mößner vorgetragen. Die Buchführung von Gabi Mößner wurde durch die Kassenrevisoren Jochen Vetter und Wilhelm Stohner geprüft. Die einwandfreie Buchführung wird gelobt und bestätigt.

Der Bericht der Gardeministerin Manuela Veith über die Tätigkeiten und Erfolge der tanzenden Abteilung bildete den Abschluss der Berichte an die Generalversammlung der Narren.

Nach einer kurzen Diskussion über die verlesenen Berichte beantragte Ehrenpräsident Uwe Bär die Entlastung des Vorstands und leitete die Wahlen ein. Turnusmäßig werden laut Satzung im zweijährigen Rhythmus Teile des Vorstands neu gewählt.

Finanzplanung vorgenommen

Alle Vorstandsmitglieder, die ihre Ämter beibehalten, werden von der Generalversammlung bestätigt. Nur der Schatzmeister wird nach Ausscheiden des Vorgängers im letzten Jahr neu gewählt. Für dieses Amt wird Barbara Mühlfeld gewählt. Die Kassenrevisoren Uwe Bär, Wilhelm Stohner und Michelle Gerl werden von der Generalversammlung per Handzeichen bestimmt.

Den Abschluss der Generalversammlung bildeten die Berichte zur Haushaltsplanung, Terminplanung 2019/2020 und die geplanten Jubiläumsveranstaltungen für das neue und dreißigste Geschäftsjahr. ub

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.07.2019