Disco Boys bringen Hockenheimring zum Beben

Neben dem spannenden sportlichen Finale können sich die Zuschauer am Hockenheimring vom 12. bis 14. Oktober auf ein besonderes, musikalisches Highlight bei der Deutschen Tourenwagen-Masters freuen. The Disco Boys legen am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr auf der Show-Bühne im Fahrerlager auf. 90 Minuten lang werden die beiden Hamburger Raphael Krickow und Gordon Hollenga die Zuschauer mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus modernen House-Songs und alten Disco-Klassikern an den Turntables begeistern.

Vor mehr als 20 Jahren begann die Karriere der Vollblut-Vinyl-DJs in der Hansestadt in der dortigen Prinzenbar. Ihr erster Hit „Born to be alive“ war eine Neuauflage des Disco-knallers von Patrick Hernandez aus dem Jahr 1979. Weltweit bekannt wurden die Disco Boys 2005 mit ihrem Clubhit „For You“, der Platin-Verkaufs-Status erlangte.

100 Wochen in den Singlecharts

Insgesamt war die Single rekordverdächtige 100 Wochen in den Media Control Top 100 Single Charts platziert. Auch als Remixer machten sich The Disco Boys einen Namen. Sie veredelten Titel unter anderem von Rosenstolz, Ich + Ich, Mia oder den Bee Gees. Das Gespann legte schon auf der Loveparade, der Nature One oder der Mayday auf und brachte die Tanzflächen auf der ganzen Welt zum Beben. Das Duo veröffentlicht Jahr für Jahr eine selbstbetitelte Mix-Compilation, auf der es die besten Tracks aus seinen DJ-Sets verewigen.

Inhaber eines DTM-Tickets, das an diesem Tag gültig ist, haben freien Zutritt zum Konzertgelände – unabhängig von der Kategorie oder vom Tribünensektor. Ebenfalls ein Hit: Die Schulaktion der DTM zum Saisonfinale. Solange der Vorrat reicht, haben Schüler am Ring freien Eintritt. Die Aktion richtet sich an alle Schüler ohne Altersbeschränkung – egal, ob Grund-, Gesamt-, Berufsschule oder Gymnasium sowie Fachhochschulen und Universitäten. Mehr Informationen gibt es auf www.DTM.com/schulaktion.

Neben der DTM sind die Autos der FIA Formel-3-Europameisterschaft, der Tourenwagen Classics und des GT4 Sprint Cup Europe auf der Strecke unterwegs. Tickets für das Saisonfinale gibt es online auf www.DTM.com/tickets. zg

