Dobrikov nun Fide-Meister

Der Hockenheimer Nachwuchsspieler Marco Dobrikov (Bild) bekam den Titel eines Fide-Meisters (kurz: FM) verliehen, den er nun auf Lebenszeit tragen darf. Er erhielt ihn passenderweise zu seinem 15. Geburtstag – ein schönes Geschenk. Dobrikov ist somit der jüngste Titelträger der Schachvereinigung (SV) 1930 Hockenheim, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Zu den Wettkämpfen: Die erste Partie der siebten und letzten Runde der Stadtmeisterschaft zwischen Manfred Werk und Christian Würfel (beide SV 1930 Hockenheim) endete mit einem Remis. Werk hat sich damit mit 5,5 von sieben möglichen Punkten den zweiten Platz in der Endabrechnung gesichert.

Beim Wertungsblitz Juli holte sich Großmeister Dennis Wagner erwartungsgemäß den Tagessieg mit je zwölf von zwölf möglichen Punkten. Zweiter wurde Jürgen Möldner mit 8,5 Punkten vor Blerim Kuci mit acht Punkten.

Mit sechs Monatssiegen und zwei dritten Plätzen holte sich Blerim Kuci mit 74 von 80 möglichen Wertungspunkten in überzeugender Manier den Titel des Jahresblitzmeisters. Zweiter wurde Jürgen May mit 56 Wertungspunkten vor Christian Würfel und Manfred Werk (alle SV 1930 Hockenheim) mit je 37,5 Wertungspunkten auf dem gemeinsamen dritten Rang. Die offizielle Siegerehrung findet bei der Jahresabschlussfeier statt.

Jugendschach in Zehntscheune

Am Freitag, 12. Juli, 17.30 Uhr, beginnt das Jugendschach in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr werden die restlichen Partien der Stadtmeisterschaft gespielt. Folgende Paarungen wurden ausgelost: Jürgen Möldner gegen Sven Schnetter, Andreas Krinke gegen Dr. Christian Günther, Marvin Baumgärtner (alle Hockenheim) gegen Norman Fellinger (SK Mannheim-Lindenhof 1865) sowie Hendrik Zahn gegen Markus Riepp. Gerold Rocholz (alle Hockenheim) hat das Freilos und erhält einen kampflosen Punkt.

Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. zg/Bild: Keller

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 12.07.2019