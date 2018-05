Anzeige

Hockenheim.„Auch wenn wir in diesem Jahr nicht ganz so erfolgreich waren wie in den Jahren zuvor, ziehe ich den Hut vor meinem Team“, freute sich Peter Böhm, Abteilungsleiter des DJK-Behindertensports, mit seinem ersatzgeschwächten und dennoch starken Team noch lange nach der Siegerehrung. Mit zwei Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und einer Bronzemedaille sowie jeweils einem Pokal für die zweitbeste und drittbeste badische Mannschaft im Gepäck kehrten die sieben Keglerinnen und drei Kegler der DJK von den 26. badischen Meisterschaften vom Sportzentrum Harres aus St. Leon-Rot zurück.

Die 190 Teilnehmer aus 17 Vereinen und Behinderteneinrichtungen aus ganz Baden boten dabei Behindertenkegelsport vom Feinsten. Die von dem badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes und der DJK Diözesanverbandes Freiburg veranstalteten und vom Kegelverein St. Leon ausgerichteten 26. badischen Meisterschaften im Kegeln für Menschen mit geistiger Behinderung sorgten trotz des großen Teilnehmerfeldes für einen reibungslosen und bestens organisierten Ablauf. Gekegelt wurde nach den Bestimmungen des deutschen Keglerbundes in zwei Klassen. Die Klasse eins beinhaltete zweimal 15 Wurf in die Vollen, während in der Klasse zwei einmal 25 Wurf in die Vollen sowie 25 Wurf auf Abräumen absolviert werden mussten. Für die jeweilige Mannschaftswertung wurden die sechs besten Einzelergebnisse (Männer und Frauen) gewertet.

Geschwächt – aber siegreich

In der Klasse eins der Frauen war Claudia Gastrop mit 172 Kegeln unter den 57 Starterinnen die beste Hockenheimer Keglerin und wurde vor Margot Herm (Rang 4, 167 Kegeln) badische Vizemeisterin. Auch Nadja Dubronner mit Patz 6 und 160 Kegeln und der starken Kerstin Marquetant (Rang 8, 148 Kegeln) vertraten glänzend die DJK-Farben. In der Klasse eins der Männer mit insgesamt 104 Teilnehmer verpasste Michael Herm mit 154 Kegeln nur ganz knapp die Bronzemedaille. Bei den Frauen der Klasse 2 machten Andrea Schmidt mit überragenden 203 Kegeln und Ursula Gastrop mit 185 Kegeln die badischen Titelkämpfe unter sich aus.