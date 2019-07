Doppelspitze soll Weg in Zukunft weisen

Bei der Hockenheimring-Gesellschaft werden Jochen Nerpel und Jorn Teske zum 1. September die Nachfolge von Geschäftsführer Georg Seiler übernehmen, der zum 31. August nach 41 Jahren am Ring in den Ruhestand eintritt. Mit der Doppelspitze, so Oberbürgermeister Dieter Gummer, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, sei man sich sicher, den Ring zukunftsfähig gemacht zu haben.

Die Regelung der Nachfolge von Seiler war Gegenstand einer Pressekonferenz, zu der die Ringgesellschaft am Dienstagvormittag, 9. Juli, ins Hotel am Motodrom eingeladen hatte. Mit der Bekanntgabe der Doppelspitze bestätigte Gummer dabei ein seit Wochen durch die Gemeinde kursierendes Gerücht, das die exklusive Berichterstattung unserer Zeitung in der vergangenen Woche öffentlich gemacht hatte. Was Gummer bedauerte: So habe er die Mitarbeiter nicht persönlich von der Personalentscheidung informieren können.

Weshalb die Gesellschafterversammlung nicht früher an die Öffentlichkeit gegangen sei, führte Gummer in einem Nebensatz aus: Erst am Montag, 8. Juli, seien die entsprechenden Verträge unterzeichnet, sei die Personalentscheidung vollzogen worden.

Warum in die Ferne schweifen . . .

Noch ein Blick zurück: Auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers habe die Ringgesellschaft rund 40 Bewerbungen erhalten, merkte Gummer an und erinnerte an die zahlreichen Bewerbergespräche. Letztlich hätte sich bei den Gesellschaftern jedoch eine Meinung durchgesetzt, die sich mit dem Sprichwort „warum in die Ferne schweifen“ gut umschreiben lassen – „wir haben selbst hoch qualifizierte Kräfte im Haus“, unterstricht Gummer die Entscheidung, „Jochen Nerpel und Jorn Teske die weitere Zukunft und Entwicklung unseres Unternehmens zu überlassen“.

Beide seien schon bisher in die Weiterentwicklung des Rings eingebunden gewesen, hätten sich in die entsprechenden Diskussionen eingebracht und bewiesen, dass sie das Unternehmen gemeinsam führen können, beschied Gummer. Sie werden als Doppelspitze agieren, für klar abgrenzte Geschäftsfelder zuständig sein. So übernimmt Jorn Teske den kaufmännischen Bereich, vom Marketing über Vertrieb, Finanzen, Personal und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Catering wird seine Zuständigkeit reichen, Jochen Nerpel ist für den technischen Bereich zuständig, für alles, was die Strecke betrifft. das Facility-Management und den Außenbereich.

Auch Georg Seiler, der sich nicht gerne in den Ruhestand verabschiedet, wie er bekennt, sieht mit Nerpel und Teske die Zukunft des Rings gesichert. Er selbst steht bei Fragen mit Rat parat, doch weder als Berater noch sonst in einer offiziellen Funktion.

Die neue Führungsspitze dankte für das in sie gesetzte Vertrauen und Teske freut sich auf die bevorstehende, hochspannende Zeit, die Chance, den Wandel zu gestalten. „Eine große Herausforderung“, fügt Nerpel hinzu.

Keine Pressekonferenz am Ring ohne die Frage nach der Zukunft der Formel-1 im Motodrom. Die Antwort kommt prompt von Seiler, „noch bin ich da“. 2020 steht Hockenheim nicht im Formel-1-Kalender, der auf 21 Rennen begrenzt bleiben soll. Doch noch seien fünf Strecken vakant, ohne Vertrag. Womit die Situation wie vor einem Jahr sei, als das Rennen 2019 gleichfalls nicht feststand. Allerdings, so Seiler, die Chance dass die Formel-1 im kommenden Jahr in der Rennstadt gastiert seien gering – „wir werden keine Verträge abschließen, die Risiken bergen“.

Formel 1 nur noch ohne Defizit

Teske und Nerpel stimmen ihm da zu. Aus wirtschaftlicher Sicht, so Teske, könne der Ring auf die Formel 1 verzichten, doch fürs Image wäre es ein herber Verlust. „Die Formel 1 gehört zu Hockenheim“, urteilt Nerpel und beide sind sich mit OB Dieter Gummer einig: Künftig werde die Formel-1 nur dann ihre Runden in Hockenheim drehen, wenn kein Defizit entsteht. „Das ist eine klare Vorgabe“, betont Gummer, der gleichfalls zum 1. September aus dem Amt scheidet.

Auf jeden Fall sei der Motorsport die DNA des Hockenheimrings und werde diesem erhalten bleiben, in welcher Form auch immer, betont Jorn Teske.

