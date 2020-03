„Dori“ und „Nemo“ sind der Hit

Eigentlich hätte die Ausstellung der Zierfischfreunde Amazonas am ersten Aprilsonntag in der Ausstellungshalle auf dem Gartenschaugelände öffnen sollen. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat hätten die Aquarianer ihr Wissen an interessierte Besucher weitergegeben und Wissenwertes über die seltenen Fischarten erzählt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Eröffnung aber abgesagt und die Zierfischfreunde haben nunmehr Zeit, um die Räumlichkeiten herzurichten und die Becken aufzuhübschen.

Zeit, die aber auch dringend benötigt wird, denn die helfenden Hände werden immer weniger. „Unser Verein hat aktuell noch 37 Mitglieder. Für die Arbeiten in der Ausstellungshalle sind wir noch zu fünft“, berichtet Norbert Dörner im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei sei der älteste Helfer jetzt 85 Jahre alt. „Wir werden alle nicht jünger“, zuckt der Vorsitzende mit den Schultern.

Der Ausstellungszeitraum ist jedes Jahr von April bis Juli angesetzt, dann folgt eine Sommerpause und von September bis November geht es weiter. Zwischen 36 und 50 Arbeitsstunden leisten die fünf Männer in der Woche, denn zu den Öffnungszeiten muss immer einer von ihnen vor Ort sein, auf die Aquarien aufpassen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Stolz auf Korallenvermehrung

„Bei Kindern sind besonders die beiden Fischarten aus dem Film ‚Findet Nemo’ beliebt. Das sind der Doktorfisch und der Clownfisch, aber auch unser Albino-Axolotl zieht die Blicke auf sich und die Besucher haben viele Fragen dazu“, erklärt Dörner. Die Aquaristen züchten die Fische selbst, bekommen sie aus dem Fachhandel oder von Menschen, die kein Interesse mehr am Inhalt ihres Aquariums haben. Besonders stolz ist Dörner auf die Vermehrung der Korallen.

„Das klappt bei uns richtig gut. Das zeigt, dass es den Tieren gut geht“, unterstreicht er. Da sich der Verein hauptsächlich durch Spenden finanziert, sind die Besucherzahlen wichtig. Dörner erinnert sich: „Im vergangenen Jahr besuchten knapp 900 Menschen weniger unsere Ausstellung als im Vorjahr. Da lag die Zahl noch bei 1600. Und durch die Verschiebung des Ausstellungsbeginns gehen uns dieses Jahr weitere Besucher verloren. Besucher, die vielleicht spenden würden.“

Aktuell sieht es so aus, als würde die Zahlen für die Zierfischfreunde Amazonas dieses Jahr noch niedriger ausfallen. Norbert Dörner und die Mitglieder wollen informieren, sobald die Ausstellung öffnen darf und freuen sich ab da über möglichst viele interessierte Gäste.

Info: Auf www.zierfischfreunde-amazonas.de sind das Spendenkonto des Vereins sowie weitere Informationen zu finden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 01.04.2020