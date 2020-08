Doris Diehm hat Bürgerbüro mit aufgebaut

Hockenheim.Diejenigen, die im Bürgerbüro der Stadt ihren Personalausweis verlängern oder andere Angelegenheiten regeln, kennen ihr Gesicht: Doris Diehm. Nach 47 Jahren Tätigkeit bei der Stadtverwaltung verabschiedet sie sich Ende August in den verdienten Ruhestand, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Fachbereichsleiterin Doris Trautmann und Personalrat Johannes Lienstromberg haben Doris Diehm im Rathaus gebührend verabschiedet. Mehr als zehn der engsten Mitarbeiter schlossen sich an.

Doris Diehm wurde am 7. Dezember 1956 in Hockenheim geboren. Nach erfolgreichem Schulabschluss und Ausbildung trat sie am 1. August 1973 als Angestellte ihren Dienst bei der Stadtverwaltung Hockenheim an. Dort war sie zunächst bis zum 30. September 2000 bei den Stadtwerken Hockenheim beschäftigt und erwarb in dieser Funktion bereits viel Erfahrung im Kundenkontakt. Am 1. Oktober 2000 wechselte sie in das Meldeamt/Bürgerbüro der Stadt. In dieser Funktion wirkte sie beim Aufbau einer service- und kundenorientierten Stadtverwaltung wesentlich mit.

Im Namen aller Mitarbeiter bedankte sich Oberbürgermeister Marcus Zeitler herzlich bei Doris Diehm für ihre jahrzehntelange Treue zur Stadt. Er meinte scherzhaft, dass sie mit all ihren Erlebnissen in dieser Zeit sicherlich ein „Pulitzerpreis-verdächtiges Buch“ schreiben könne.

„Im Kontakt mit anderen Menschen hatten Sie immer Humor und eine tolle Art. Behalten Sie sich diese bitte auch in der Rente bei“, sagte Zeitler. In diesem Punkt bestehe aber keine Gefahr. Diese Eigenschaften werden ihr sicherlich auch im neuen Lebensabschnitt bei der Betreuung ihres zweijährigen Enkelsohns zugutekommen, fand die langjährige Mitarbeiterin Doris Diehm. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.08.2020