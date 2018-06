Anzeige

Thema des heutigen Abends wird deshalb der gesamte Bereich der gesundheitlichen Probleme mit Gelenken und so wird der Darmstädter Chefarzt auf die Grundfragen „Was steckt hinter Knie- und Hüftschmerzen?“ eingehen.

Dr. Thomas Schreyer, der sich in Hockenheim auch als aktiver Sportler beim Fußballverein sowie als Vorstandsmitglied einen Namen gemacht hatte, hat noch viele Kontakte mit Bewohnern der Rennstadt, kein Wunder, dass in seinen Wartezimmern in Darmstadt neben „hessich“ oft auch kurpfälzische Anklänge zu hören sind. ba

