Anzeige

Kein Hindernis ist für Kai zu hoch

Doch eines Tages erscheint ein merkwürdiger Gast im Hotel: eine edel gekleidete Dame ganz in Weiß. Sie umschmeichelt Gerda und will sie zu sich ins Eisreich locken. Sie soll ihre Nachfolgerin, ihre Eisprinzessin, werden und in Prunk und Reichtum leben. Gerda wird bei dieser Aussicht schwach, sie geht mit.

Doch die kühle Verführerin hat die Rechnung ohne Kai gemacht, der ihre wahren Absichten durchschaut und keine Gefahr scheut, um Gerda zu befreien. Gut, dass er schnell freundliche Mitstreiter findet im pfiffigen Pinguin Sammy (Maik Eckhardt). Der hilft ihm bei der Überwindung des pelzigen Eismolochs, der Schneeflockenwand und des Eistresors.

Nicht alle Helfer der Schneekönigin lassen sich so schnell erweichen wie die drei Schneemänner, die als Wachen eingeteilt sind und weich werden, als Gerda sie gefühlvoll ansingt. Die frostige Herrscherin berührt sie mit ihrem Zepter, was Gerdas Herz zu Eis erstarren lässt. Da kann nur noch ein Kuss des unerschrockenen Kai sie retten, und mit ihrer Befreiung ist auch die Macht der Königin gebrochen, die hinter einem transparenten Vorhang zu schmelzen und davonzufließen beginnt.

Die Schauspieler sind bei weitem nicht so unterkühlt wie die Figuren, die sie verkörpern, und geben nach der Vorstellung gerne Autogramme im Foyer der Stadthalle – auch auf die CDs mit der Musik des Familienmusicals, die guten Absatz finden.

Die Stadthalle macht nun Pause, bis es am Freitag, 14. September, hoffentlich ähnlich sommerlich wie am Sonntag weitergeht. Dann eröffnen Zydeco Annie and the Swamp Cats die neue Spielzeit – bei gutem Wetter im Hof als Open Air. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.04.2018