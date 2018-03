Dreck-weg-Tag soll für Umwelt sensibilisieren

Anzeige

Seit mehr als zwei Jahrzehnten nimmt sich der Förderverein der Säuberung an, betont Degen, der die „schöne Aktion“ lobt, bei der Bürger, Vereine und Stadt Hand in Hand arbeiten. In erster Linie geht es bei dem Einsatz ums Laub rechen, insbesondere im Bereich der Pergola, und um die Säuberung von Hecken und Flächen längs der Lärmschutzwand zur Bahn hin. Dort würden immer wieder unliebsame Zeitgenossen Müll und Unrat entsorgen, kommt die kalte Jahreszeit und verlieren die Sträucher ihre Blätter, tritt das ganze Dilemma zutage.

Unterstützt werden die Helfer bei ihrer Aktion stets von Grundschulklassen, sei es von der Hartmann-Baumann- oder der Pestalozzi-Schule. „Die Kinder sind immer sehr engagiert bei der Sache“, lobt Degen, der hofft, dass sich bei ihnen über die Aktion hinaus ein Bewusstsein für eine saubere Umwelt entwickelt.

Drei Stunden haben die Helfer Zeit, Sitzecken und Flächen von altem Laub und Müll zu befreien, dann gibt es ein stärkendes Vesper, denn auch die Gemeinschaft will gefördert werden.

Holzhackschnitzel für Spielplatz

Doch das Gelände wird nicht nur „geputzt“, es wird auch an anderer Stelle auf Vordermann gebracht. So hat der von der Stadt beauftragte externe Kontrolleur, der auf die Sicherheit der Spielplätze achtet, festgestellt, dass der Mulch unter den Spielgeräten im Gartenschaupark erneuert werden soll. Rund 100 Kubikmeter Holzhackschnitzel sind nun auf der Fläche aufgebracht, erläutert Degen die Maßnahme Ende vergangener Woche.

Dadurch ergibt sich ein mehr als 30 Zentimeter dickes Polster, das wieder für ausreichend Fallschutz sorgt, die Kinder wieder unbeschwert tollen lässt. Eine Maßnahme übrigens, die in etwa alle acht Jahre wiederholt werden muss, nur so sei die Sicherheit auf dem Spielplatz gewährleistet. Finanziert wird der Austausch der Holzhackschnitzel durch den Förderverein. Über 8000 Euro kostet die Maßnahme, die allein aus Spendengeldern finanziert wird, wie Karl Götzmann, der Vorsitzende des Vereins, betont.

Weiter gehen die Säuberungsmaßnahmen, diesmal in größerem Maßstab, am Samstag, 17. März – dann ist das gesamte Stadtgebiet betroffen, wenn die Verwaltung zum „Dreck-weg-Tag“ einlädt. Wobei, das gesamte Gebiet der Stadt wäre denn doch zu groß, vorsorglich werden „nur“ sechs Bezirke gebildet, in denen gereinigt wird. Das Landesgartenschaugelände ist eh außen vor, dort war man ja eine Woche zuvor schon.

Unterwegs in sechs Bezirken

Mit von der Partie sind auf jeden Fall Schulen, Vereine und die Feuerwehr. Treffpunkt ist am Samstag, 17. März, 10 Uhr, auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Erfahrungsgemäß, lobt Degen „seine Hockenheimer“, sind zwischen 120 bis 150 Bürger bei der Aktion mit von der Partie – eine beachtliche Quote. Ganz besonders freut sich Degen, wenn viele Kinder teilnehmen, denn auch hier gilt der Gedanke der Nachhaltigkeit. Wer mit Hand anlegt, achtet sicherlich später mehr auf die Umwelt. Mit dabei sind auch die Männer vom Bauhof, die sich in sechs Trupps aufteilen, die zugleich die Arbeitsgruppen für die freiwilligen Helfer sind. Dann werden Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke ausgegeben und losgeht‘s in die Bezirke. Der Bauhof sorgt gleichermaßen dafür, dass die Müllsäcke, wenn sie gefüllt sind, abtransportiert werden.

Nach gut zwei Stunden ist die Aktion beendet und für die Helfer geht es zur Stärkung ins Alte Fahrerlager. Das Restaurant „Rondeau“ sorgt für Gulasch- und Kartoffelsuppe, dazu gibt es Brot und alkoholfreie Getränke. Die Helfer dürfen dann herzhaft zugreifen, wohlwissend, dass sie mit dazu beigetragen haben, dass ihre Stadt ein Stück sauberer und damit schöner geworden ist.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 06.03.2018