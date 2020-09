Von Matthias Mühleisen

Wie breit aufgestellt und hochklassig die Musikszene der Rennstadt ist, haben zuletzt die Konzerte unter dem Motto „Hockenheim Stars Singing Christmas“ und „Songs from Stars in Heaven“ in Kooperation mit dem Hilfswerk des Lions Clubs gezeigt. Dieses Jahr heißt es dank des Coronavirus’ eher „Hockenheim Stars drehen Däumchen“. Umso größer wird der Wunsch, andere

...