Drei Könige für Frieden unterwegs

Hockenheim/Region.„Frieden! – im Libanon und weltweit“ lautet das Leitwort der Sternsinger-Aktion. Das Dreikönigssingen ist die größte Aktion von Kindern für Kinder der Erde. Auch in Hockenheim engagieren sich zahlreiche Kinder und Jugendliche, um Gleichaltrigen in Ländern der Not die Chance für eine menschenwürdige Zukunft zu schenken, heißt es in einer Pressemitteilung des Pfarrbüros.

In Hockenheim findet die Aktion ab sofort bis Sonntag, 5. Januar, jeweils nachmittags, statt. Dabei sind Kinder und Jugendliche ab acht Jahren unterwegs. Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr, die Rückkehr ins Gemeindezentrum ist jeweils um 18 Uhr vorgesehen. zg

Info: Fragen zur Aktion beantworten Luisa und Laura Bukowac per E-Mail: luisabukowac@web.de und laura.bukowac@web.de

