Drei Prinzen und das Männerballett

Das Ende der Fasnachtskampagne nähert sich mit großen Schritten und überall finden nun die Prunksitzungen statt. So auch bei der Hockenheimer Carnevals Gesellschaft (HCG), die zur Sitzung am 15. Februar um 19.01 Uhr in die Stadthalle einlädt. Die Verantwortlichen konnten die aus Funk und Fernsehen bekannten Ted Louis und Daphne de Luxe sowie die drei Prinzen verpflichten. Ebenfalls werden auch sämtliche Garden, Tanzmariechen und das Männerballett die Sitzung bereichern. zg

