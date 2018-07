Anzeige

RB 38294: Abfahrt Hockenheim 18.32 Uhr, Ankunft Mannheim Hauptbahnhof 18.49 Uhr.

Weitgereiste Formel-1-Fans haben in Mannheim Anschluss an den Fernverkehr zum Beispiel an die Züge zum Frankfurter Flughafen. Die Sonderzüge verkehren in Hockenheim voraussichtlich von Gleis 3. Weitere Informationen: www.service-zum-hockenheimring.de. zg

