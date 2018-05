Drei Sportkegler auf Treppchen

Anzeige

Mit Andrea Schmidt, Margot Herm und Stephan Sulski haben gleich drei Kegelasse der DJK bei den badischen Behinderten-Meisterschaften im Sportkegeln, Sektion Asphalt, in Hemsbach den Sprung zu den deutschen Behinderten-Meisterschaft in Augsburg geschafft. Die von Uwe Frey, Abteilungsleiter Peter Böhm, Wolfgang Gastrop und Franz Dörfer bestens betreuten DJK-Kegler zogen dabei alle Register ihres Könnens.

Unter den 60 Keglern aus fünf badischen Vereinen haben sich in der Behindertenklasse 4/1 der Frauen neben der Silbermedaillengewinnerin Andrea Schmidt (432 Kegel) auch Claudia Gastrop (4. Platz, 408), Ursula Gastrop (5., 378) und Nadja Dubronner als Sechste mit 355 Kegeln gut platziert.

Gekegelt wurde das Sportprogramm des Deutschen Keglerbundes mit 50 Würfen in die Vollen und 50 Wurf auf Abräumen in der festgeschriebenen Zeit von 40 Minuten, das alle Teilnehmer absolvieren mussten. Anders als bei den badischen Behinderten-Meisterschaften in St. Leon-Rot vor zwei Wochen, als nur geistig Behinderte startberechtigt waren, konnten diesmal alle Behinderte, wie zum Beispiel Rollstuhlfahrer, Blinde, Körperbehinderte aller Art sowie geistig Behinderte teilnehmen, die Mitglied im Badischen Behindertensportverband sind.