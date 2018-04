Anzeige

Wenn sich der April langsam verabschiedet und der Tag der Arbeit am 1. Mai vor der Tür steht, ist es wieder Zeit für das Waldfest der RKG Reilingen/Hockenheim im alten Fahrerlager.

In diesem Jahr erhöht die Ringkampfgemeinschaft nochmals die Schlagzahl bei einem ihrer beliebtesten Feste und erweitert die Dauer auf drei Tage. Das bedeutet, dass schon am Sonntag, 29. April, für alle Freunde gepflegter Waldfest-Atmosphäre geöffnet wird. Das Highlight wird der „Tanz in den Mai“, bei dem DJ Jäägi das Fahrerlager am Montag, 30. April, ab 18 Uhr mit Livemusik in absolute Partystimmung versetzen wird.

Es gibt Rindfleisch mit Meerrettich

Am 29. April und am 1. Mai öffnet das Waldfest ab 11 Uhr und bietet eine reichliche Anzahl an Speis und Trank, bei der vor allem das traditionelle Rindfleisch mit Meerrettich zur Mittagszeit beliebt ist. Es gibt ebenfalls eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, die zu einer heißen Tasse Kaffee passen. Alle Freunde des Ringsports und der Ringkampfgemeinschaft sind eingeladen, gemeinsam mit der RKG den Mai zu begrüßen. zg