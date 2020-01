Dreiakter mit Viergang-Menü

Zu Arien, Amore und einem Gourmetmenü all’arrabbiata sind die Gäste eingeladen, wenn „Pasta Opera – Tenore Amore“, die Dinnershow zum Vier-Gang-Menü von „World of Dinner“, an diesem Freitag, 24. Januar, 19 Uhr in der Stadthalle gastiert.

Das Operndinner von Julia Regehr bietet einen vergnüglichen Dreiakter, der als Operndinner mitten im Publikum zelebriert wird. Alle Gäste sind Figuren aus verschiedenen Opern und zum festlichen Dinner angereist, etwa der Doktor aus „La Traviata“ und der Komptur aus „Don Giovanni“.

Die Gäste genießen einen musikalischen Sinnesrausch mit Rokoko-Flair. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.01.2020