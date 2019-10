Dreimal zentral Strom tanken

Die Elektromobilität in Hockenheim kommt weiter ins Rollen, teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit. Ab sofort können Fahrer von Elektroautos an drei Ladesäulen im Stadtzentrum Energie tanken. Das Angebot ist in den ersten zwölf Monaten kostenlos.

Auf dem Messplatz, auf dem Zehntscheunenplatz und beim Hockenheimer Marketing-Verein in der Ottostraße 2 haben die Stadtwerke in Kooperation mit der Stadt drei Ladesäulen für Elektroautos errichtet. „An jeder Station können zeitgleich zwei Autos mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt geladen werden“, erläutert Valentin Fein, Abteilungsleiter für Stromnetze- und Anlagen der Stadtwerke Hockenheim, die neuen Ladestationen.

Werkleiterin Martina Schleicherunterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Mit den drei öffentlichen Ladepunkten tragen die Stadtwerke wesentlich dazu bei, dass die Elektromobilität in unserer Stadt attraktiver wird.“

Nulltarif soll Anreiz steigern

„Um den Anreiz, elektrisch unterwegs zu sein, weiter zu steigern, können Fahrer von E-Autos die neuen Ladepunkte bis Oktober 2020 kostenlos nutzen“, ergänzt Werkleiter Erhard Metzler. Getankt wird an den Ladesäulen ausschließlich Ökostrom. Eine leicht verständliche Bedienanleitung wird in den nächsten Tagen noch an den Säulen angebracht, heißt es in der Meldung.

Ihr Engagement für eine nachhaltige Fortbewegung in Hockenheim und der Verwaltungsgemeinschaft haben die Stadtwerke bereits im Mai bewiesen. Seitdem gibt es für Besitzer von Elektrofahrrädern und Pede-lecs an der E-Bike-Ladestation auf dem Messplatz ebenfalls Strom gratis. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.10.2019