Dritte Runde der Stadtmeisterschaft

Hockenheim.In der ersten Partie der dritten Runde der Stadtmeisterschaft gewann Titelverteidiger Jürgen Möldner mit den weißen Steinen gegen Dr. Christian Günther (beide SV Hockenheim).

Am Freitag, 28. Februar, findet wegen der Ferien kein Jugendschach statt. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr beginnen die restlichen Partien der dritten Stadtmeisterschaftsrunde mit den Begegnungen Manfred Werk gegen Jürgen May, Gerold Rocholz gegen Jan Mersmann, Carsten Malzan gegen Christian Würfel (alle SV Hockenheim), Armin Hannig (SC Dielheim) gegen Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof) und Tarec Mansor gegen Marvin Baumgärtner (beide SV Hockenheim).

Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 28.02.2020