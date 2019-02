Dritte spielt in Weinheim

Die letzte Partie der zweiten Runde der Stadtmeisterschaft endete mit einem Sieg von Jürgen Möldner vom SK Landau 1908, der mit den schwarzen Steinen gegen Andreas Krinke (SV 1930 Hockenheim) gewann. Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr startet die dritte Runde der Stadtmeisterschaft.

Am Sonntag findet die sechste Verbandsrunde statt. Hockenheim III tritt in der Landesliga Nord 1 auswärts beim SK Weinheim 1911 an. Hockenheim IV geht in der Bereichsliga Nord 1 im Auswärtsspiel beim SC Viernheim 1934 III an die Bretter. Hockenheim V empfängt in der heimischen Zehntscheune DJB Steuben Feudenheim im Spiel der Kreisklasse A. In der Kreisklasse B ist Hockenheim VI Gastgeber gegen DJB Steuben Feudenheim II. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 15.02.2019