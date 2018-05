Anzeige

Zum Auftakt der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) auf dem Hockenheimring vom 4. bis 6. Mai gelten ab dem morgigen Freitag folgende Straßenregelungen: Die Continentalstraße sowie die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Höhe Einfahrt P2 wird ab Freitag, 8 Uhr, gesperrt. Anschließend ist auch der Nordring zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Hardtstraße und Schwetzinger Straße für den öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr befahrbar. Die Benutzung der Strecke ist während der Sperrung nur für Besucher des Auftaktrennens zum und vom Parkplatz P2 erlaubt, teilt die Verwaltung mit.

Außerdem wird in der Waldstraße zwischen der Heidelberger Straße und Continentalstraße den gesamten Samstag und Sonntag über ein absolutes Halt- und Parkverbot notwendig. Damit soll ein Stau bei der An- und Abreise der Rennbesucher vermieden werden.

Je nach Bedarf wird für den An- und Abfahrtsverkehr in der Reilinger Straße zwischen Hubäckerring und L 723 eine Einbahnstraße eingerichtet. Während der DTM werden die Parkplätze P1, P2 und P6 zum Parken für die Veranstaltungsbesucher freigegeben. Für das Camping sind die Campingplätze C2, C3 und C 4 geöffnet.