Anzeige

Zweigeteilt sind auch die einzelnen Kapitel: Zu einer Informationspassage über die vorgestellten Bilder – von so bekannten Künstlern wie Dürer, Caspar David Friedrich, van Gogh, Monet und Kandinsky – gibt es jeweils eine über das „ökologische Auge“. Darin stellt die Autorin die Veränderungsprozesse vor, die die Werke andeuten. So inspiriert sie beispielsweise Albrecht Dürers 1503 entstandenes Aquarell „Das große Rasenstück“ zu einer Betrachtung über das Thema „Von der Wiese zum Rollrasen“, in der Heidenreich für eine integrative, naturnahe Stadtentwicklung plädiert, in der der Breitwegerich wieder wie bei Dürer sprießen kann.

Kunst öffnet das Denken

Es gehe ihr nicht darum zu zeigen, wie idyllisch eine Landschaft ausgesehen hat, um zu fordern, dass sie wieder in diesen Zustand versetzt werden müsse. Deshalb hat sie bei der Illustration bewusst auf „Vorher-Nachher-Gegenüberstellungen“ verzichtet, erklärt Sybille Heidenreich. „Die Kunstwerke sprechen für sich selbst und haben eine künstlerische Bedeutung.“ Es gehe ihr um die Zusammenführung von Kunst und Wissen, weil sie davon überzeugt sei, „dass die Kunst das Denken öffnet“.

Im Zusammenspiel mit der Lebensgeschichte des Künstlers und dessen Sicht auf die Natur sollen beim Leser Überlegungen in Gang kommen, „und dann fädelt sich das Wissen über Nachhaltigkeit quasi unbemerkt über die Zuckerpille Kunst mit ein“, beschreibt sie augenzwinkernd. Das Buch wolle also nicht in erster Linie Fakten vermitteln, sondern es soll über die erzählerische und bildhafte Ebene die Leser gewinnen.

Heidenreich hatte sechs Jahre lang einen Lehrauftrag in Kunstgeschichte an der Kunstakademie Stuttgart und baute im Anschluss mit ihrem Mann, dem Biologen Uwe Heidenreich (der im Januar von der Stadt Hockenheim für seinen jahrzehntelangen Einsatz für Natur- und Umweltbelange geehrt wurde) als fachübergreifendes Team eine Seminareinheit „Nachhaltigkeit im Spiegel der Medien“ auf. Beide haben die Aspekte Wissenschaft und Kulturhistorie verknüpft. Die Kombination liefere einen lebendigen Ansatz für die Betrachtung der Bilder: nicht, um in einer vergangenen Welt zu verharren, sondern, um daraus etwas für die Gegenwart mitzunehmen.

Als weitere Bildebene sind Fotos eingeflossen – exemplarisch für bestimmte Vorgänge, ohne örtliche Zuordnung. Dabei kontrastiert die Aufnahme einer modernen Industrieanlage mit weißem Rauch vor blauem Himmel mit den rauchenden Schloten auf Constantin Émile Meuniers Ölgemälde „Das schwarze Land“ von 1889. „Die Ästhetik der Dinge teilt uns nicht mehr mit, ob eine Situation gefährlich ist oder nicht.“ Die Germanistin nimmt auch Bezug auf literarische Werke, etwa „Pfisters Mühle“ von Wilhelm Raabe, „praktisch die erste Umwelterzählung in der deutschen Literatur“.

„Sich zurückträumen hilft nicht“

Patentrezepte hat Sybille Heidenreich nicht: „Wir müssen neue Wege, gesellschaftliche Lösungen finden, mit Artensterben und Klimawandel umzugehen.“ Sich zurück zu träumen ins 19. Jahrhundert, helfe nicht. „Die Träume können helfen, nach vorne zu gehen“, ist sie aber sicher.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 13.03.2018