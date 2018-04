Durch die Bank ein glückliches Paar

Anzeige

„Das ist doch ein gutes Hochzeitsgeschenk“, strahlte der damalige Hockenheimer Bürgermeister Dr. Kurt Buchter und drückte Klaus Heidrich die Hand. Das war am 23. April anno domini 1968, der Verwaltungsrat der Sparkasse Hockenheim, damals noch „Bezirkssparkasse“ Hockenheim, hatte getagt und den gerade 29 Jahre alt gewordenen Klaus Heidrich zum stellvertretenden Chef des Geldinstitutes gewählt. „Ich war in dem Augenblick doch wirklich sehr überrascht“, gibt Klaus Heidrich noch heute offen zu. Damals suchte er sogleich das nächstliegende Telefon, um Ursula Schößler diese Nachricht mitzuteilen. Sie hatte wohl schon auf den Anruf gewartet, dieser Tag und die Aufsichtsratssitzung waren spannend für die beiden und auch zukunftsweisend, denn am darauffolgenden Tag stand die Heirat auf dem Standesamt an, tags darauf, heute vor genau fünf Jahrzehnten, läuteten für Ursula und Klaus, die seither beide Heidrich heißen, in Zell an der Mosel die Hochzeitsglocken.

Das war der Beginn der Heidrich-schen Sparkassenkarierre, der Arbeitsplatz Sparkasse hatte ihm schon zuvor Glück gebracht, denn bei einem Betriebsausflug der Sparkasse in Zell an der Mosel hatte er seine Frau Ursula kennengelernt. Sie stammte aus dem Hunsrück, er selbst wurde in Neuruppin geboren, kam mit seinen Eltern über Umwege zunächst in die Oberpfalz und in das pfälzische Meckenheim, von dort ging es dann nach Zell an der Mosel, wo seine vielfältige Sparkassenausbildung begann.

Aus der Pfalz in die Kurpfalz

Durch verschiedene Fusionen der Sparkassen in Rheinland-Pfalz im Rahmen der damaligen Kreisreform sah Heidrich relativ wenig Zukunftschancen und wollte sich einmal „berufsmäßig umsehen“. Und dabei wurde er in Hockenheim fündig und gleich nach der Hochzeit orientierte man sich in die Kurpfalz.