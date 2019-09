„Duttweiler Winzerperlen“ im Wasserturm verkosten

Die großen Erfolge, die der Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) in Form des seit 2017 jährlich stattfindenden Spargelfests „Weißer Samstag“ feiern durfte, animierten das Team um Olli Grein nach weiteren Veranstaltungsformaten am oder auch im Hockenheimer Wasserturm Ausschau zu halten.

Schnell ergab sich die Idee, anlässlich des Hockenheimer Jubiläumsjahrs eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Passend zum Herbst lädt der Hockenheimer Marketing Verein, in Kooperation mit der Gemeinde Duttweiler und den Hockenheimer Stadtwerken, am Freitag, 18. Oktober, und Samstag, 19. Oktober, jeweils um 19 Uhr zur Weinprobe der besonderen Art ein: „Wein im Turm – Duttweiler Winzerperlen in Hoggene“.

Patenschaft treibt neue Blüten

Bereits seit Jahrzehnten besteht zwischen Hockenheim und der pfälzischen Gemeinde Duttweiler eine Weinpatenschaft. Diese Weinpatenschaft möchte der Marketing-Verein nun wieder im Herzen der Stadt erlebbar machen. So wie früher werden deshalb elf verschiedene Weine und Seccos aus Duttweiler von einem Sommelier im Wasserturm vorgestellt und die Teilnehmer können sich ein Bild davon machen, welche köstlichen Tropfen in Duttweiler hergestellt werden. Damit die Wein-Spezialitäten noch besser bekommen, reicht das Team des Arbeitskreises auch eine Auswahl an Brot- und Käsespezialitäten für den kleinen Hunger zwischendurch.

Die Teilnehmerzahl für beide Veranstaltungen ist auf jeweils 40 Personen beschränkt. Der Ticketpreis je Teilnehmer beträgt 15 Euro. Die Tickets können telefonisch, 06205/3 06 70 35, per E-Mail, krause@hockenheimer-marketing-verein.de, oder persönlich in der HMV-Geschäftsstelle (Ottostraße 2) erworben werden.

Wegen der erwartet starken Nachfrage bittet der Hockenheimer Marketingverein um Verständnis, dass es keine Abendkasse bei diesen Veranstaltungen geben wird. kso

