E-Mobilität selbst erfahren

Auf dem Hockenheimring findet am Wochenende die erste fahraktive Verbrauchermesse für Elektromobilität statt. Beim E-4-Testival wird die ganze Bandbreite an E-Fahrzeugen, von E-Autos, E-Rollern und E-Bikes über E-Skateboards bis zu hin E-Transportern gezeigt. Die innovative Messe bietet den Besuchern die Möglichkeit, diese Fahrzeuge auf unterschiedlichen Teststrecken des Grand-Prix-Geländes selbst zu fahren, teilt der Veranstalter mit.

Im parallel stattfindenden Forum stehen Themen wie Reichweite, Laden, Alltagstauglichkeit im Fokus. Verkehrsminister Winfried Hermann wird am Samstag, 27. Oktober, an einem Edison-Talk teilnehmen, verbunden mit einem Rundgang über die Messe. Experten von Daimler, DLR, SAP, ZEAG und weiteren Unternehmen stellen sich für fundierte, sachliche Auskünfte zur Verfügung. Hannes Jaenicke, Schauspieler, Elektromobilitätspionier und Dokumentarfilmer, wird über seine Begeisterung und seine Alltagserfahrungen sprechen. Start-ups werden neue Produkte und Services für Alltag und Freizeit zeigen.

Vorbehalte abbauen

Während Pedelecs und E-Bikes sich großer Beliebtheit erfreuen, nimmt die Elektromobilität beim Auto erst nach und nach Fahrt auf. Häufig stehen der Kaufentscheidung noch Vorbehalte wie geringe Reichweite und mangelnde Auflademöglichkeiten entgegen. Durch einen Test werden Vorbehalte abgebaut und es entsteht wirkliches Interesse an dieser neuen Technologie, die nicht selten in Begeisterung umschlägt. So entstand die Idee zur fahraktiven Messe für Elektromobilität.

Die drei Köpfe hinter dem E-4-Testival, Thomas Reister von der Emodrom-Gesellschaft, Alexander Nieland von der E-4-Qualification GmbH, die auch Veranstalter ist, und Sascha Nachtnebel von Greenfinder GmbH haben ein neues Veranstaltungsformat verwirklicht, welches genau die Kundenbedürfnisse trifft: Elektromobilität muss erfahrbar werden. Das Forum wurde inhaltlich und konzeptionell von Ursula Kloé und Jürgen Häussler ( JU-KNOW GmbH) entwickelt. zg

