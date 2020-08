Echte Freundschaft ist gegen das Virus immun

Hockenheim.An Feiern hat es in der Geschichte der Verbindung zwischen Hockenheim und Commercy nie gemangelt. Im Prinzip darf jede Begegnung so genannt werden, hat sie doch die Völkerfreundschaft vertieft. Nur wäre es in diesem Jahr umso schöner gewesen, gemeinsam mit den französischen Freunden zu feiern, wird doch die offizielle Partnerschaft zwischen den beiden Städten in Baden und Lothringen 50 Jahre

...