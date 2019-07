„Echtzeit“ tritt dreimal auf

Drei Konzerte gibt die Band „Echtzeit“ bei den „Summer Specials“ im „Rondeau“, dem Restaurant in der Stadthalle: am Donnerstag, 18. Juli, am Donnerstag, 15. August, und am Freitag, 13. September. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Je nach Wetterlage finden die Auftritte entweder im Innenhof oder im Lokal statt – in diesem Sommer ist Flexibilität gefragt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 ist die Pop- und Rockabteilung der Musikschule mit ihrer bei allen Generationen beliebten Band „Echtzeit“ unter der Leitung von Jens Kreft auf Straßenfesten, Parties und anderen Veranstaltungen der Region nicht mehr wegzudenken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die talentierten Musiker spielen Stücke aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte. Das Repertoire reicht von „Ballroom Blitz“ (Sweet) über „Schrei nach Liebe“ (Die Ärzte) bis hin zu „Nothing else matters“ (Metallica).

Bei Park- und Straßenfest dabei

Nicht ohne Grund durfte die talentierte Pop- und Rockband der Musikschule schon mehrmals als Vorgruppe von „Me and the Heat“ ihr Können unter Beweis stellen, unter anderem beim Open Air am Rheinufer bei den Kulturtagen in Altlußheim, beim Kerwerock in Neulußheim oder auch beim Hockenheimer Parkfest.

Wie bei Schulbands üblich, wechselt bei „Echtzeit“ immer mal wieder die Besetzung. Eine feste Konstante bleibt aber die Qualität der Musiker, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 16.07.2019