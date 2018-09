Ed Sheeran: 2019 in Hockenheim

Hockenheim.Der englische Popsänger Ed Sheeran wird am 23. Juni auf dem Hockenheimring spielen, wie die Mannheimer Agentur BB Promotion gestern mitteilte. Der Vorverkauf für das Konzert des 27-Jährigen (hier beim Southside-Festival 2014) startet am 27. September ab 11 Uhr nur auf www.eventim.de. Sheeran singt weltweit in ausverkauften Stadien Hits wie „Shape Of You“ oder „Perfect“, die sich in Deutschland jeweils über eine Million Mal verkauft haben. Georg Seiler, Geschäftsführer des Hockenheimrings, wertete das Gastspiel „des derzeit wichtigsten Popmusikers im Motodrom“ vor bis zu 100 000 Zuschauern als markantes Highlight. jpk (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018