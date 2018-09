Ed Sheeran gibt Zusatzkonzert auf Hockenheimring

Ed Sheeran wird ein Zusatzkonzert auf dem Hockenheimring geben. Das teilte die Konzertagentur BB Promotion am Donnerstag kurz nach dem Vorverkaufsstart für den Auftritt des britischen Singer-Songwriters am Sonntag, 23. Juni 2019, um 18.15 Uhr mit. Dieser Termin werde bei weitem nicht ausreichen, um dem riesigen Interesse gerecht zu werden. Daher werde Ed Sheeran bereits am Tag zuvor (Samstag, 22. Juni 2019, 18.15 Uhr) ein weiteres Konzert auf dem Hockenheimring geben. Tickets sind den Angaben zufolge ab 65 Euro erhältlich - zuzüglich von Gebühren der Vorverkaufsstelle.

Eintrittskarten sind den Angaben zufolge ausschließlich online unter www.eventim.de erhältlich. Pro Kunde, pro Show können maximal vier Karten erworben werden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass streng gegen den sogenannten Ticketzweitmarkt vorgegangen werde. Die Tickets werden daher personalisiert verkauft, das heißt, der Name des Käufers wird auf das Ticket aufgedruckt. Beim Einlass zur Veranstaltung muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen. Damit werde dem Ticketzweitmarkt, den absurden Preisen und der Fan-Abzocke ein Riegel vorgeschoben, hieß es. Der Veranstalter weist zudem darauf hin, Tickets nur beim offiziellen Ticketanbieter Eventim.de zu kaufen und betont, dass Viagogo.com kein offizieller Ticketanbieter dieser Tour ist.