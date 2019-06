Ed Sheeran: „Mein größtes Konzert“

Der weltberühmte Sänger Ed Sheeran trug sich am Sonntag, 23. Juni, vor seinem zweiten Konzert auf dem Hockenheimring in das Goldene Buch der Stadt ein. Er nutzte vor seinem Auftritt die Gelegenheit, seine Gefühle in dem Buch zu verewigen.

„Das größte Konzert meiner Laufbahn“, schrieb er gut gelaunt und begeistert hinein. Bei der Begegnung berichtete ihm Oberbürgermeister Dieter Gummer über das Jubiläumsjahr der Stadt und über die zahlreichen Aktivitäten.

Der Sänger war erstaunt, dass Hockenheim mit 1250 Jahren bereits „so alt“ ist. Der Eintrag in das Goldene Buch war für Ed Sheeran eine Ehre. „Wir bewahren diese Liebe in einem Foto auf. Wir machen diese Erinnerungen für uns selbst“, singt er dazu passend in seinem Lied „Photograph“. cs

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 24.06.2019