Ehrenamtsbörse nimmt Fahrt auf

Die Online-Ehrenamtsbörse der Stadt Hockenheim – „Hockenheim hilft“ – hat erste Erfolge zu melden. Neben rund 1800 Seitenbesuchen seit der Eröffnung im April und zahlreichen Einträgen konnten nun auch die ersten Interessenten eine ehrenamtliche Tätigkeit über die Plattform finden, heißt es in einer Pressemitteilung des Asylkreises.

Rasim und Yasar wollten sich ehrenamtlich engagieren, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und eine sinnstiftende Beschäftigung zu finden, heißt es weiter. Daraufhin besuchten sie die Ehrenamtssprechstunde des Deutschen Roten Kreuzes im Second-Hand-Laden in der Karlsruher Straße, wo Alexander Leist sie auf die Ehrenamtsbörse aufmerksam machte und Ihnen die Angebote vorstellte. Das Stellenangebot des Altenheims St. Elisabeth fanden die beiden auf Anhieb interessant und es wurde ein Termin zum Kennenlernen der Einrichtung vereinbart, so die Pressemitteilung.

Daniela Scherz, die für die ehrenamtlichen Helfer im Altenheim zuständig ist, freut sich sehr über die beiden neuen Mitarbeiter: „Wir suchen immer nach helfenden Händen, besonders über männliche Unterstützung freuen sich unsere Bewohner sehr, denn davon gibt es hier nicht viele.“ Yasar und Rasin kommen nun einmal in der Woche in das Altenheim und begleiten ältere Menschen auf Spaziergängen in den Park oder zum gemeinsamen Singen. Für die beiden Männer aus der Türkei ist es eine gute Möglichkeit, ihr Deutsch zu verbessern und die deutsche Kultur kennenzulernen. Gleichzeitig freuen sich die Bewohner über etwas Abwechslung und jemanden, der ihnen zuhört. Wie in vielen anderen Einrichtungen bricht auch im St.-Elisabeth-Altenheim altersbedingt ein Teil des Stamms ehrenamtlicher Mitarbeiter weg. Da dieser Fluktuation nur eine relativ geringe Zahl neuer Interessenten gegenübersteht, bleiben immer mehr der wichtigen ehrenamtlichen Aufgaben in St. Elisabeth liegen.

Hier soll die Ehrenamtsbörse ansetzen und durch die Sammlung und systematisierte Darstellung ehrenamtlicher Aufgaben an zentraler Stelle eine Plattform zur Vermittlung bieten. Einrichtungen und Privatpersonen können hier Aufgaben oder Hilfsangebote einstellen. Durch eine kostenlose Registrierung auf der Webseite können Interessenten dann direkt mit den Einrichtungen in Kontakt treten.

Mehr erfahren

Damit Vermittlungen wie die von Yasar und Rasim auch in Zukunft möglich sind, bedarf es jedoch auch weiterhin an Stellenangeboten: „Je mehr Stellenangebote es gibt, umso größer ist die Chance für jeden etwas Passendes zu finden“, sagt Alexander Leist und wirbt deshalb um die Beteiligung möglichst vieler Vereine und sozialer Einrichtungen an der Ehrenamtsbörse. Wer mehr über die Börse erfahren möchte oder Unterstützung bei der Einstellung von Angeboten wünscht, kann sich bei der Integrationsbeauftragten der Stadt, Dr. Coline Baechler, beraten lassen, die Ehrenamtssprechstunde des Deutschen Roten Kreuzes oder das „Café Komm“ des Asylnetzwerkes besuchen. al

Info: Weitere Informationen unter www.hockenheim-hilft.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.06.2019