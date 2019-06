Ehrung für „Mister DJK“ Ludwig Hurst

Mit einem Festgottesdient in der katholischen Pfarrkirche St. Georg begann die Deutsche Jugendkraft (DJK) in Hockenheim die Ehrungsfeierlichkeiten für ihre langjährigen Mitglieder. Im Verlaufe des Gottesdienstes, den Pfarrer Peter Lauber zelebrierte, gab Vorsitzender Ludwig Hurst den Ehrengästen Impressionen von der Geschichte des am 22. Januar 1907 gegründeten Vereins.

In seiner

...