Ehrung in Zeiten von Corona

Sportler zu ehren in Zeiten der Kontaktbeschränkungen, in welchen man auf persönliche Treffen, Gratulationen und Händeschütteln verzichten muss, ist eine kleine Herausforderung. Dennoch verdienen sie eine Anerkennung für ihre erbrachten Leistungen, teilt der HSV mit.

Die Leichtathleten des Vereins wollten sich das auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. So packten ein paar fleißige Wichtel für die Leichtathletikjugend in den vergangenen Tagen Umschläge für das Mehrkampfabzeichen und das Kinderleichtathletikarmband. Natürlich durften auch kleine süßen Aufmerksamkeiten für die Kinder in der Adventszeit nicht fehlen. Ein Ortsplan zur Navigation, Sportschuhe angezogen – und schon machten sich die Wichtel klimaneutral im Laufschritt auf den Weg, um jedem Kind einen kleinen Gruß zu übermitteln.

Die versiegelten Umschläge durften die Kinder erst gemeinsam nach dem virtuellen Heim-Online-Training öffnen. Sie freuten sich sehr über die ein oder andere Aufmerksamkeit für herausragende Leistungen, welche sie trotz der schwierigen Trainings- und Wettkampfbedingungen erzielen konnten.

Online-Training ist großer Erfolg

Bei den kleinen Kindern konnten sich zwei über das offizielle Kinderleichtathletikarmband der Stufe „Starter“ freuen und insgesamt acht über die Stufe „Könner“. Zehn weitere Kinder konnten sich über vereinsinterne Schnupperarmbänder freuen, in der Hoffnung, dass sie weiterhin Freude und Begeisterung zeigen für die Leichtathletik. Bei den größeren Kindern schafften die erfahrenen Athletinnen Maike, Malik und Dennis das Leichtathletikmehrkampfabzeichen in Gold. Die anderen Athletinnen erzielten dreimal Silber und zweimal Bronze und schaffen es mit Sicherheit nächstes Jahr auch, eine weitere Stufe besser zu werden.

Auch im kommenden Jahr wollen die Leichtathleten wieder Erfolge erzielen. Dank kreativer Köpfe und vieler guter Ideen kann das Training, mit kleinen Einschränkungen, fortgeführt werden. Mit dem Online-Training in mittlerweile allen Altersklassen ist ein guter Weg eingeschlagen, dass trotz Corona alle effektiv trainieren und sich auf das kommende Jahr vorbereiten können, teilt der HSV mit. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 21.12.2020