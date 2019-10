Ehrungen und eine tolle Tombola

Die Hockenheimer SPD lädt alle Mitglieder der Partei zur traditionellen Familienfeier am Samstag, 23. November, ab 15 Uhr ins Restaurant „Rondeau“ ein. Neben Kaffee und selbst gebackenem Kuchen gibt es Ehrungen für langjährige Parteimitglieder, die vom Landtagsabgeordneten Daniel Born vorgenommen werden. Als Höhepunkt darf die mit vielen Preisen ausgestattete Tombola erwartet werden, deren Organisation in den bewährten und erfahrenen Händen von Jutta Janisch liegt. Spenden dafür können am Montag, 18. November, am Mittwoch, 20. November, von 16 bis 19 Uhr, sowie am Freitag, 22. November, von 14 bis 17 Uhr, bei Jutta Janisch (Max-Planck-Straße 8) abgegeben werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 29.10.2019