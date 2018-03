Anzeige

Wer gestern von der Talhauskreuzung in Richtung B 39 (alte B 36) fuhr, wird sich etwas verwundert die Augen gerieben haben: Am Samstag standen Bäume noch bis an den Rand der Landesstraße L 722, gestern lagen viele von ihnen neben dem Asphalt. Der Grund dafür sind Arbeiten des Kreisforstamtes, für die die L 722 in diesem Abschnitt am Sonntag vollständig gesperrt worden war. Im Zuge einer regulären Durchforstung der Bestände im Staatswald Distrikt Schwetzinger Hardt (Flächen nördlich der L 722 Abteilung 9 „Unterer Entenpfuhl“) wurde auch der an die Landesstraße angrenzende Bestand bearbeitet.

Entlang der L 722 standen stärkere Eichen bis in den Bankettbereich der Straße, teilt der Rhein-Neckar-Kreis auf Anfrage mit. Das Ziel der gemeinsamen Maßnahme des Kreisforstamtes und der Straßenmeisterei Wiesloch war, einen stufig aufgebauten, lichten Waldinnenrand entlang der L 722 zu gestalten.

„So kann sich die bisher eher schwach ausgeprägte Strauchschicht besser entwickeln, die freigestellten Eichen können ihre Vitalität erhalten und ausbauen, es ergibt sich ein dauerhaft stabiler Waldbestand. Durch die Förderung der Sträucher und kleineren Bäume wird die hohe Anzahl verschiedener Gehölzarten erhalten“, erläutert der Leiter des Kreisforstamtes, Dr. Dieter Münch.