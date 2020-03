Eigenbedarf muss begründet werden

Auch in der Region Schwetzingen-Hockenheim ist der Wohnungsmarkt wie leer gefegt. So schätzt es jedenfalls der Eigentümerverband Haus & Grund in seiner Pressemitteilung ein. Wer als Vermieter eine leer gewordene Wohnung anbiete, der könne sich über mangelndes Interesse nicht beklagen – oft seien weit mehr als hundert Zuschriften zu bearbeiten. Es komme auch vor, dass der Vermieter seine vermietete Wohnung selbst brauche, etwa wenn er sie dem Nachwuchs zur Verfügung stellen will oder ein Elternteil pflegebedürftig geworden sei.

Dann spricht man von Eigenbedarf, der zu einer Beendigung des Mietverhältnisses durch Kündigung führen kann, wenn ein „berechtigtes Interesse“ in dem Kündigungsschreiben genannt ist. Und genau darum, so Haus & Grund-Rechtsberater Wolfgang Reineke, dreht sich der Streit in vielen Fällen, die vor Gericht landen, weil Mieter zwar auszugswillig sind, aber trotz verzweifelter Suche keine neue Wohnung finden.

Von Laien formulierte Kündigungen sind dann oft nicht rechtens und unwirksam, wenn die Kündigungserklärung gemäß Paragraf 573, Absatz 3, des Bürgerlichen Gesetzbuches keine genaueren Angaben über Grund, Dauer und Intensität der beabsichtigten Nutzung enthält. So sei es nicht ausreichend, wenn der Vermieter lediglich schreibt: „Ich benötige die Wohnung für meine Tochter.“ Das Motiv der Kündigung sei dann nicht ausreichend dargelegt und begründet. Das Nutzungsinteresse werde so lediglich als Schlagwort benannt. „Der Zweck der für eine Kündigungserklärung gesetzlich vorgeschriebenen Begründung ist, dass der Mieter den Grund der Kündigung nachvollziehen und rechtzeitig alles Erforderliche zur Wahrung seiner Interessen unternehmen kann. Das Kündigungsschreiben soll den Grund so bezeichnen, dass er für den Mieter nachvollziehbar ist und falls erforderlich seine Verteidigung auf den angegebenen Kündigungsgrund ausrichten kann. Bei einer Kündigung wegen Eigenbedarf soll der Vermieter grundsätzlich die Person, für welche die Wohnung benötigt wird und das Interesse, das diese Person an der Wohnung hat, darstellen“, erklärt Reineke.

Das Argument der Zweitwohnung

In einem jüngst ergangenen Urteil wurde laut Reineke auch die Klage eines Vermieters in Berlin (Landgericht Berlin, Beschluss vom 7. Januar, Aktenzeichen 67 S 249/19) abgewiesen. Der hatte in seiner Kündigungserklärung lediglich geschrieben, dass er „die Wohnung für notwendige Aufenthalte in Berlin als Zweitwohnung benötige“. Das war nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend. Eine Nutzung als Zweitwohnung ist nämlich nicht unbedingt notwendig, vernünftig und damit nachvollziehbar. Ein hinreichendes Kündigungsinteresse im Falle einer Nutzung als Zweitwohnung ergibt sich nur auf Grund von konkreten notwendig anzugebenden Umständen (BGH, Urteil vom 22. August 2017, AZ VIII ZR 19/17). Dabei sind Grund, Dauer und zeitliche Intensität der beabsichtigten Nutzung vom Vermieter genau darzustellen. Der betroffene Mieter muss nämlich prüfen können, ob das Nutzungsinteresse überhaupt besteht oder ob der Kündigungsgrund nur vorgeschoben und die Kündigung deshalb rechtswidrig ist.

Ein Eigenbedarfsinteresse, so Rechtsberater Reineke, sei nicht nur im Fall von oft umstrittenen verwandtschaftlichen Beziehungen gegeben, sondern etwa auch für eine Pflegeperson bei eigener eingetretener oder absehbar bevorstehender Pflegebedürftigkeit. Immer vorausgesetzt, es wird ausreichend begründet , so Haus & Grund. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 07.03.2020