Eigener Nachmittag für die ältere Generation

Die evangelische Kirchengemeinde bietet am Sonntag, 14. Oktober, und am Montag, 15. Oktober, im Lutherhaus mit Unterstützung der örtlichen Vereine ein umfangreiches Programm und kulinarische Spezialitäten an, die von Russischen Eiern über Rippchen mit Kraut bis zum Basarbier der „Brauerei zum Stadtpark“ reichen.

Die Vorbereitungen für den großen Basar laufen auf Hochtouren. Der Erlös kommt der Kirchengemeinde zugute. Kuchenspenden werden am heutigen Samstag ab 14 Uhr und morgen, Sonntag, ab 10 Uhr angenommen.

Russische Eier auch „to go“

Nach dem Gottesdienst in der Kirche um 10 Uhr wird der Basar am Sonntag ab etwa 11.30 Uhr im Lutherhaus eröffnet. Dort werden die Gäste nicht nur mit Essen und Trinken verwöhnt, auch für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Der Pop- und Gospelchor „Kreuz & quer“ ist ab 14 Uhr auf der Bühne. Um 15 Uhr folgt der Auftritt der Jungen und Mädchen des Friedrich-Heun-Kindergartens. HCG-Tanzmariechen wirbeln ab 16 Uhr über die Bühne. Für musikalische Genüsse sorgen anschließend die Jugend-Stadtkapelle (17 Uhr), der MGV Eintracht (18 Uhr) und zum Ausklang des ersten Basartages ab 19 Uhr der AGV Belcanto.

Aber es wird noch weit mehr geboten. Der Weltladen „Arche“ bietet fair gehandelte Waren an. Sonntags gibt es für Kinder ein Bastelprogramm. Und wer lieber zu Hause speisen möchte: Russische Eier „to go“ können gleich im Foyer des Lutherhauses zum Mitnehmen gekauft werden.

Programm für Senioren

Neu ist in diesem Jahr der Seniorenbasar am Montagnachmittag. Dieser Nachmittag ist mit allem Drum und Dran auf ältere Menschen ausgerichtet. Er beginnt um 11.30 Uhr mit einem Mittagessen für Senioren inklusive Kaffee und Kuchen. Der Nachmittag wird von Pfarrer Michael Dahlinger moderiert. Um 13 Uhr tritt der Singkreis der gastgebenden Kirchengemeinde auf. Gegen 14 Uhr gibt es eine Aufführung der Mädchen und Jungen des Bossert-Kindergartens.

Für Abwechslung sorgt gegen 15 Uhr ein Bingospiel und der Kirchenchor Soli Deo Gloria wird um 16 Uhr auftreten. Der Seniorenbasar schließt gegen 17 Uhr. Damit endet aber noch lange nicht die Veranstaltung selbst. Die Marinekameradschaft wird um 17.30 Uhr auftreten und danach wird die Veranstaltung zu den Liedern des Frauenchors der Liedertafel (ab 18.30 Uhr) allmählich ausklingen. md/hs

