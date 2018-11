„Eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert“

„Mir ware die erschde, die Abschluss gemacht hawwe“, das zumindest konnten einige Ehemalige der Theodor-Heuss-Realschule behaupten, die jüngst zum ersten Ehemaligentreffen erschienen sind, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Schule ins Leben gerufen wurde.

Und dabei musste Schulleiter Jürgen Wolf im Vorfeld bei seiner Eröffnungsansprache einige Unklarheiten beseitigen, denn tatsächlich kann die Realschule Hockenheim auf eine längere Geschichte zurückblicken, also mehr als nur auf 50 Jahre. So wurde bereits Anfang bis Mitte der 60er Jahre anlässlich einer damals groß in Angriff genommenen bundesweiten Schul- und Bildungsoffensive, die bis in die siebziger Jahre andauerte, an der Pestalozzischule ein Mittelschul-Zug eingeführt und die Schüler auf den mittleren Schulabschluss vorbereitete.

Das aktuelle Jubiläum bezieht sich auf das Schuljahr 1968/69, als die Schule bereits ins neue (mittlerweile alte) Gebäude umgezogen war und nach dem 1963 verstorbenen, ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor-Heuss-Realschule benannt wurde.

Neben zahlreichen ehemaligen Schülern aus nahezu allen Abschlussjahrgängen, von vor 52 Jahren bis vor einem Jahr, kamen auch viele ehemalige Pädagogen, Rektorinnen und Rektoren, Konrektorinnen, Hausmeister und viele mehr.

Auch Ulrike Held, 50-Jahre-Abschluss-Jubilarin, zog es wieder zurück an die Schule. Sie sattelte ihren damals bis dato sechs Jahren an der Realschule einfach nochmal 42 drauf – und verkörperte die Schule bis vergangenes Jahr als Sekretärin.

Dass die Realschule auch ein biografischer Teil ganzer Familien und Generationen in Hockenheim ist, zeigte ein weiterer Fall: Eine Hockenheimerin zählte zu den ersten Abschlussschülern der Schule, ihre Tochter konnte Anfang der 90er erfolgreich die Mittlere Reife absolvieren und aktuell ist die Enkelin ebenfalls an der Schule, hat aber noch ein bisschen Zeit bis zu ihrem Abschluss.

Musik und Tanz zur Unterhaltung

Etwa 400 Ehemalige tummelten sich in der Aula, dem damaligen Ort der Abschlussfeier oder einst des Treffens während der Pause – auch am Samstag ein Ort zum „Meet and greet“ aller Altersstufen. Später konnten sich die verschiedenen Abschlussjahrgänge in den aufgeschlossenen Klassenzimmern treffen. Auch ein Schulhausrundgang durfte nicht fehlen. Festgestellt wurde nahezu übereinstimmend: „Es sieht zwar vieles etwas anders aus, aber geändert hat sich nicht so viel“.

Begleitet wurde Programm von der aktuellen Bläserklasse, der Sängerin Michiko Riesz, einem Dance-Medley aktueller Schüler sowie einem Gastauftritt des Sängers der regional und vor allem in Hockenheim bekannten Band „Dougie & The Blind Brothers“: Daniel „Dougie“ Jasinski selbst war ebenfalls einer der Ehemaligen.

Der größte Dank, den Schulleiter Wolf weitergeben konnte, galt dem Organisationsteam um Realschullehrerin Sandra Kirsch, die großes Engagement in das Gelingen der Veranstaltung steckte, die jedoch den Dank direkt an die Helfer aus den Reihen des Elternbeirates, des Freundeskreises, der Lehrerschaft sowie nicht zuletzt auch der engagierten SMV der Theodor-Heuss-Realschule weiterreichte.

Die Realschule sei im Wandel, so Wolf in seiner Rede, sie ändert sich inhaltlich, die Schüler ändern sich, und auch baulich wollen Hockenheimer Verwaltung, Gemeinderat und Schulleitung die Schule fit für die Zukunft machen – auf die nächsten 50 Jahre Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim. rpi

