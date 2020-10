Ein Abend, an dem sich das genaue Hinhören lohnt

Die Tanzschule Feil lädt zu einem Konzert mit „Tara & Sten“ in ihre Räume im Mörscher Weg 6 ein. Das Livekonzert ist am Samstag, 17. Oktober, um 20.30 Uhr zu erleben. „Tara & Sten“ sind ein Akustikduo, das individuell interpretierte Coversongs und Eigenkompositionen präsentiert.

Stephan Kraus aus Walldorf, in der Rhein-Neckar-Region besser als „Sten“ bekannt, hat in seiner langen Profikarriere schon in vielen Formationen gespielt. Seit einigen Jahren tritt er zusammen mit seiner Tochter Tara auf und die beiden bringen Musik mit Seele und Herz an die Ohren der Zuhörer.

Die Gäste erwartet ein besonderer Abend mit Leidenschaft und außergewöhnlichen Tönen. Wolfgang Feil freut sich, seinen Gästen etwas Besonderes zu präsentieren. Die Veranstaltung wurde von der Stadt Hockenheim genehmigt, den Gästen werden Plätze mit Sicherheitsabstand zugewiesen. Getränke werden am Platz serviert.

Es gibt noch Restkarten unter der Telefonnummer 06205/6917 oder mail@tanzschule-feil.de. Der Kartenverkauf erfolgt nur über die Tanzschule Feil mit Hinterlegung der persönlichen Daten und es handelt sich nicht um eine Tanzveranstaltung. Einlass ist ab 20 Uhr. mb

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 08.10.2020