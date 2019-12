Ein Dank für spontane Hilfe

Seinen Besuch in Hockenheim wird Albert Raasch nicht nur deshalb in guter Erinnerung behalten, weil er hier seinen Sohn besucht hat. Es ist vor allem eine gute Tat, die den 88-Jährigen aus Kiel bewegte und in unsere Redaktion führte: „Am Montag, 2. Dezember, traf mich folgendes Missgeschick: Ich verlor auf dem Bürgersteig der Karlsruher Straße meine Brille und bückte mich vergebens. Der Fahrer eines dort geparkten Autos stieg aus und gab mir die Brille. Als ich mich gerade wieder aufrichtete, verlor ich das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Erneut stieg der freundliche Fahrer aus seinem Wagen und half mir mit all seiner Kraft auf die Beine. Er erkundigte sich, ob ich mich verletzt hätte und gab mir gute Wünsche mit auf den Weg.“

Albert Raasch merkte sich in der Aufregung des Augenblicks weder Automarke noch -nummer und wandte sich deshalb an die Hockenheimer Tageszeitung, um dem hilfsbereiten Fahrer seinen Dank abzustatten. Seiner Bitte kommen wir – nicht nur, weil das so gut in den Advent passt – hiermit sehr gerne nach.

