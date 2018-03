Anzeige

Das Duo bittet deshalb, den Dialog mit den Bürgern zu suchen. „Das Thema ist für die betroffenen Menschen von großer Bedeutung, gleichzeitig haben die Menschen vor Ort relevantes Wissen zum Thema beizutragen, so dass wir empfehlen, hier in den Austausch zu treten.“

Geprüft werden soll laut Bayaz und Kern, „ob Fähren an der Brücke zum Einsatz kommen könnten, die zumindest den Buslinien den Überweg ermöglichen und damit den ÖPNV in der Region in seiner jetzigen Form erhalten können“. Des Weiteren ist aus ihrer Sicht zu prüfen, ob es möglich ist, dass existierende Buslinien des ÖPNV oder extra dafür eingerichtete Shuttlebusse bis zur Brücke fahren können, um somit die Überquerung des Flusses zu Fuß oder mit Fahrrädern aus dafür eingerichteten Fahrradstationen zu ermöglichen.

Schleichwege verhindern

Letztlich regen Bayaz und Kern an, bei der Verkehrsumleitung zur Zeit der Vollsperrung insbesondere im Bereich um Hockenheim und Altlußheim Vorsicht walten zu lassen. „Umleitungen müssen so gestaltet werden, dass es zu keiner unangebrachten Nutzung von landwirtschaftlichen Wegen abseits der üblichen Routen kommt.“

Gleichzeitig regen Bayaz und Kern an, den Umbau der Kreuzung B 39/L 722 (beim Lußhof/Altlußheim) zeitlich mit der Brückensanierung abzustimmen und empfehlen, neben dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg auch gemeinsam mit den entsprechenden Verwaltungs- und Regierungsebenen in Rheinland-Pfalz nach Lösungen zu suchen.

„Schließlich bitten wir um eine offizielle Stellungnahme des Regierungspräsidiums zur geplanten Sanierung und Sperrung der Salierbrücke an der B 39“, endet das Schreiben des Bundestagsabgeordneten Daniel Bayaz und des Landtagsabgeordneten Manfred Kern. sz

