Ein Kranz mit vier Kerzen

Hallo Kinder! In meiner Höhle wir es ab dem Wochenende richtig gemütlich. Ellie Ente und Harry Hase haben mir einen Adventskranz geschenkt. Ich freue mich schon so darauf, am Sonntag die erste Kerze anzuzünden. Aber wusstet ihr, dass der Adventskranz ein alter Brauch ist? 1839 wurde er von dem evangelisch-lutherischen Theologen und Erzieher sowie Begründer der Evangelischen Diakonie Johann Hinrich Wichern (1808–1881) im evangelischen Norddeutschland eingeführt. Er wollte Kindern zeigen, wie lang sie sich noch bis Weihnachten gedulden müssen – er wollte ihnen die Wartezeit versüßen. Damals hatte der Adventskranz mehr Kerzen als heute – vier große und mehrere kleine. Die großen wurden an den Adventssonntagen angezündet und die kleinen an den Werktagen. Also variierte die Zahl der Kleinen, weil der erste Advent ja manchmal früher, manchmal später ist. Für so viele Kerzen hätte ich bei mir gar keinen Platz auf dem Adventskranz. Früher aber nutzte man ein Wagenrad mit rund zwei Metern Durchmesser. Später begann der Theologe dann das Rad mit Tannenzweigen zu schmücken. Mitte der 1920er Jahre kehrte der Brauchtum dann auch in der katholischen Kirche ein. Der Adventskranz hatte aber nur vier Kerzen – eben für die Adventssonntage. Menschen wollten den Adventskranz zu Hause haben. Platz für ein Rad gab es da nicht. Die Größe und die Anzahl der Kerzen mussten also kleiner werden. Ich finde das nicht schlimm. So hab ich in meinem Fuchsbau wenigstens Platz für den tollen Adventskranz, der mit Tannenzweigen, kleinen Weihnachtskugeln und etwas Glitzer dekoriert ist. Ellie Ente hat das Glitzer darauf verteilt – Mädchen eben. Ich wünsche euch ein schönes erstes Adventswochenende und viel Spaß beim Kerzeanzünden. Aber verbrennt euch bitte nicht die Pfoten!

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.11.2020