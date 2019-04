Ein Löwe, der sich gut benehmen kann

Beim beliebtem Vorlesen der Stadtbibliothek kommt am Samstag, 27. April, um 10.30 Uhr, ein Löwe in die Bibliothek – in einer originellen Geschichte wohlgemerkt. Die strenge Bibliotheksleiterin Frau Pepper achtet peinlich genau auf die Einhaltung der Hausregeln. Doch als eines Tages ein Löwe in der Bibliothek auftaucht, weiß niemand so recht, was jetzt zu tun ist.

Frau Pepper findet, dass er bleiben darf – solange er sich an die Regeln hält. Und siehe da, der Löwe benimmt sich vorbildlich. Mehr noch: Er macht sich richtig nützlich. Aber als etwas Schlimmes passiert, bricht der Löwe sämtliche Regeln.

Der Eintritt ist frei. Das Vorlesen richtet sich an Kinder von drei bis sechs Jahren sowie interessierte Erwachsene. Aus organisatorischen Gründen wird um rechtzeitige Anwesenheit gebeten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.04.2019