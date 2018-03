Ein Muss für alle Oldtimer-Fans

Anzeige

Jetzt werden die Old- und Youngtimer aus dem Winterschlaf geweckt, genau die richtige Zeit für die Frühlings-Veterama auf dem Hockenheimring. Hier ein paar Chromteile, da ein passendes Instrument für das Armaturenbrett – eigentlich gibt es immer etwas, was der alte Freund in der Garage brauchen könnte.

Die Veterama bietet die optimale Voraussetzung für die Schatzsuche und für die erfolgreiche „Schnäppchen-Jagd“. In der Show-Arena der Veterama können Besucher Ihre Old- und Youngtimer präsentieren. Dieser kostenlose Parkplatz für glänzenden Lack und aufpoliertem Chrom wird auch in diesem Jahr wieder zum Publikumsmagneten. Hier wird auf beeindruckende Weise gezeigt, wie aus vergessenen Scheunenfunden, wieder begehrte Sammlerstücke entstehen können.

„Es sind auch in diesem Jahr wieder alle Veterama-Stände ausgebucht,“ sagt Julia Seidel, die für die Platzeinteilung auf dem riesigen Gelände zuständig ist.