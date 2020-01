Das Blinklichter-Theater steht am Samstag, 1. Februar, um 15 Uhr auf der Bühne des Kulturhauses Pumpwerk. Im Gepäck haben sie ihr neu inszeniertes Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“. Einlass ist ab 14.45 Uhr.

Dabei ist der Esel alt, der Hund fast blind, die Katze mag keine Mäuse essen, und auf den Hahn wartet der Kochtopf. Die Vier schließen sich zusammen und wollen als Stadtmusikanten in Bremen ein neues Leben beginnen. Hungrig, matt und müde kommen sie in der Nacht an ein Haus. Dort gibt es Speisen nur vom Allerfeinsten, aber auch die Räuberbande. Die neue Interpretation des bekannten Märchens der Gebrüder Grimm über Außenseiter die Freunde werden, neue Wege gehen und so ihr Glück finden ist ein Mutmachstück für Kinder ab vier Jahren.

Das Stück sei zeitgemäß inszeniert, mit sympathischen Stofftieren und einer Portion Lachen, heißt es in der Pressemitteilung. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 29.01.2020