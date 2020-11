Ein nostalgischer Gruß aus Hockenheim

Von Gerhard Rieger, der ein begeisterter Sammler von historischen Postkarten ist, bekamen wir dieses schmucke Kleinod überlassen. Die Postkarte zeigt unter der Überschrift „Gruss aus Hockenheim“ alte Motive der Stadt. Wie sich anhand des Poststempels sehen lässt, wurde die Karte am 8. September 1907 verschickt, sie ging mit herzlichen Grüßen von Hockenheim nach Rossbach im Westerwald zu Lina Hepp.

Abgebildet sind drei Sehenswürdigkeiten der Stadt, das Kriegerdenkmal, die Post und das Rathaus. Das Rathaus hat sich von der Eingangsseite her kaum verändert, lediglich der Eingang zur Rathausstraße hat ein neues Aussehen. Hingegen findet sich das Kriegerdenkmal an seinem Standort nicht mehr. Es stand an der Fortunakreuzung vor der katholischen Kirche und findet sich aktuell auf dem Friedhof.

In der Bahnhofstraße rechts oben ist nicht nur eine Postkutsche zu sehen, sondern auch der damalige Standort der Post. Allerdings nicht irgendeiner Post, zu sehen ist vielmehr das kaiserliche Postamt. Nicht nur der Kaiser, auch das Gebäude ist mittlerweile Geschichte. aw

