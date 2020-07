Ein Stück Alt-Hockenheim verschwindet

Die Erneuerung der Bausubstanz in der Oberen Hauptstraße schreitet voran: Auf der linken Seite sind die Häuser verschwunden, die zuletzt den Stadtladen des Johanneshofs (vorn) und das Modegeschäft „Stiletto“ (hinten) beherbergt hatten. Auf der rechten Seite stehen schon zahlreiche neue oder sanierte Gebäude, das größte ist das Lutherhaus mit seinem mehreckigen, an die einstige Kirche erinnernden Ende. Am oberen Bildrand ist das Med-Center gerade noch zu erkennen.

© Lenhardt