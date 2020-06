Ein Stück Lebensqualität

Wer am Pfingstmontag, der in diesem Jahr wahrlich von der Sonne verwöhnt war, am sich bis unter die Autobahnbrücke erstreckenden, voll geparkten Parkplatz am Anglersee vorbeiradelte, dem wahr schnell klar – die Menschen zieht es ans Wasser, ins kühle Nass. Ein Sommer ohne regulären Badebetrieb ist kaum vorstellbar.

Ganz klar, wer keinen Garten oder Balkon sein Eigen nennt, keine Gelegenheit hat, für die Kinder ein Planschbecken aufzustellen, der ist auf Freibad oder Badesee angewiesen. Eine Überlegung, die bei der Frage, ob das Aquadrom geöffnet werden soll, sicherlich auch eine Rolle spielt.

Angesichts der Vorschriften dürfte sich eine Öffnung unter wirtschaftlichen Aspekten kaum lohnen. Doch der Bäderbetrieb war schon immer ein Zuschussbetrieb, mehr politische, als ökonomische Entscheidung.

Dieses Schicksal teilen die Bäder mit den Kultureinrichtungen. Erst die Schließung offenbart deren Wichtigkeit: Nicht alles im Leben lässt sich allein am monetären Ertrag festmachen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 06.06.2020